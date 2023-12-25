Колишній наставник СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко з 2024 року знову працюватиме в Україні.

Нещодавно "Футбол 24" повідомляв, що Дмитро Михайленко може очолити одну з юнацьких збірних України. Наразі 50-річний тренер поки що працює на Кіпрі з клубом другого дивізіону Акрітас Хлоракас, який посідає 12 місце із 16 команд.

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Втім, вже на початку січня 2024 року Михайленко стане головним тренером збірної України U-19. На цій посаді він замінить Олега Кузнєцова, в якого закінчився контракт з УАФ. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Тренер не поєднуватиме роботу в юнацькій збірній України та на Кіпрі. Михайленко, який раніше очолював СК Дніпро-1, повернеться в Україну на повноцінній основі.

Нагадаємо, збірна України U-19 під керівництвом Олега Кузнєцова не без проблем вийшла в еліт-раунд відбору на Євро-2024. Вирішальні матчі кваліфікації відбудуться 18-26 березня 2024 року.

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