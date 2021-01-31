Наставник Дмитрий Михайленко больше не является тренером кипрского Пафоса.

Пафос объявил о разрыве контракта с Дмитрием Михайленко после сегодняшнего поражения от Ларнаки.

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Как сообщает официальный сайт клуба, причиной стали неудовлетворительные результаты команды в последних матчах. Добавим, что Пафос не побеждал в 4 подряд поединках и занимает 8 место с 25 пунктами в активе.

Ранее Михайленко возглавлял СК Днепр-1, а также работал ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера Днепра.

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