Михайленко звільнений з посади наставника Пафоса через три місяці після призначення
31 січня 21:30 - Читать на русском
Наставник Дмитро Михайленко більше не є тренером кіпрського Пафоса.
Пафос оголосив про розрив контракту з Дмитром Михайленком після сьогоднішньої поразки від Ларнаки.
Шахов голом приніс перемогу АЕКу та допоміг піднятись на друге місце
Як повідомляє офіційний сайт клубу, причиною стали незадовільні результати команди в останніх матчах. Додамо, що Пафос не перемагав у 4 поспіль поєдинках та посідає 8 місце з 25 пунктами в активі.
Раніше Михайленко очолював СК Дніпро-1, а також працював асистентом і виконувачем обов'язків головного тренера Дніпра.
Ліверпуль впорався з Вест Хемом і піднявся на третє місце АПЛ – Ярмоленко програв фатальний спринт герою
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter