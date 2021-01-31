Наставник Дмитро Михайленко більше не є тренером кіпрського Пафоса.

Пафос оголосив про розрив контракту з Дмитром Михайленком після сьогоднішньої поразки від Ларнаки.

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Як повідомляє офіційний сайт клубу, причиною стали незадовільні результати команди в останніх матчах. Додамо, що Пафос не перемагав у 4 поспіль поєдинках та посідає 8 місце з 25 пунктами в активі.

Раніше Михайленко очолював СК Дніпро-1, а також працював асистентом і виконувачем обов'язків головного тренера Дніпра.

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