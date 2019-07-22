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Михайленко: СК Днепр-1 не может рассчитывать на высокие места с такой игрой в защите

10:37 113 Читати українською
Михайленко: СК Днепр-1 не может рассчитывать на высокие места с такой игрой в защите
Дмитрий Михайленко / fcdnipro.ua

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу над Ворсклой (4:3) в контрольном матче.

"Надо правильно оценивать результат матча. Даже при счете 4:1 я не думал, что мы заслуживаем преимущество в три мяча. Мы давали сопернику много возможностей создавать моменты у наших ворот.

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Плюс у нас были неординарные голы – нереальный удар Булецы со штрафного, рейд Супряги в штрафную Ворсклы. Поэтому особой радости нет. Надо провести работу, чтобы стать более надежными и уверенными в достижении результата.

Если показать болельщикам 18 ударов по нашим воротам, которые нанесла Ворскла, то от нас никто не будет ожидать место в еврокубках. Соперник мог много нам забить.

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Мы ждем такой игры от пары Булеца – Супряга, и то, что Владислав раскроет свой потенциал. Они оба забили – это хорошо для психологической уверенности. Они могут вырасти в хороших игроков", – рассказал Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

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Товарищеские матчи СК Днепр-1 СК Днепр-1 Товарищеские матчи Ворскла Ворскла Сергей Булеца Сергей Булеца Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко Владислав Супряга Владислав Супряга
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