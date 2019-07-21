toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ГАРЕТ БЕЙЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР

СК Днепр-1 и Ворскла устроили перестрелку в товарищеском матче – Супряга оформил хет-трик

20:18 240 Читати українською
СК Днепр-1 и Ворскла устроили перестрелку в товарищеском матче – Супряга оформил хет-трик
Владислав Супряга / Фото СК Днепр-1

Спарринг между новичком Премьер-лиги и полтавчанами стал торжеством атакующего футбола.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Ворскла – СК Днепр-1 – 3:4

Голы: ?, 60,?, 88?, 89 (пен.) – Супряга, 30, 40, 62, Булеца, 50,

Настоящим героем встречи стал нападающий днепрян Владилав Супряга. 19-летний форвард просто уничтожил защиту Ворсклы, отметившись тремя мячами. Партнера поддержал еще один новичок из киевского Динамо – Сергей Булеца.

Динамо несподівано програло Колосу у товариському матчі

В конце матча Ворскла смогла воспользоваться определенной расслабленностью чемпиона Первой лиги и сократила отставание до минимального – 3:4.

blog_ava
"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клуб
10:29
886
Теги
Товарищеские матчи Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Ворскла Ворскла Межсезонные сборы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
46
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук