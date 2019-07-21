СК Днепр-1 и Ворскла устроили перестрелку в товарищеском матче – Супряга оформил хет-трик

Спарринг между новичком Премьер-лиги и полтавчанами стал торжеством атакующего футбола.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Ворскла – СК Днепр-1 – 3:4

Голы: ?, 60,?, 88?, 89 (пен.) – Супряга, 30, 40, 62, Булеца, 50,

Настоящим героем встречи стал нападающий днепрян Владилав Супряга. 19-летний форвард просто уничтожил защиту Ворсклы, отметившись тремя мячами. Партнера поддержал еще один новичок из киевского Динамо – Сергей Булеца.

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В конце матча Ворскла смогла воспользоваться определенной расслабленностью чемпиона Первой лиги и сократила отставание до минимального – 3:4.