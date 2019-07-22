Агент Супряги саркастически "поблагодарил" Шацких за критику в адрес своего клиента

Иван Пироженко не удержался от комментариев после феерического выступления молодого нападающего в спарринге против Ворсклы.

"Первый хет-трик Владислава Супряги за Днепр-1.

"Он должен дополнительно с себя спрашивать, требовать", – Шацких объяснил, почему Динамо отдало Супрягу в СК Днепр-1

Хотим отдельно поблагодарить тренера нападающих Динамо Максима Александровича Шацких за его мотивирующие интервью и за подготовку Владислава", – написал Пироженко на своей странице в Фейсбук.

СК Днепр-1 и Ворскла устроили перестрелку в товарищеском матче – Супряга оформил хет-трик

Напомним, этим летом Динамо отпустило 19-летнего форварда в аренду в СК Днепр-1.