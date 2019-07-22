toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГАРЕТ БЕЙЛ ШАХТЕР

Агент Супряги саркастически "поблагодарил" Шацких за критику в адрес своего клиента

00:20 27 Читати українською
Агент Супряги саркастически "поблагодарил" Шацких за критику в адрес своего клиента
Владислав Супряга / Getty Images

Иван Пироженко не удержался от комментариев после феерического выступления молодого нападающего в спарринге против Ворсклы.

"Первый хет-трик Владислава Супряги за Днепр-1.

"Он должен дополнительно с себя спрашивать, требовать", – Шацких объяснил, почему Динамо отдало Супрягу в СК Днепр-1

Хотим отдельно поблагодарить тренера нападающих Динамо Максима Александровича Шацких за его мотивирующие интервью и за подготовку Владислава", – написал Пироженко на своей странице в Фейсбук.

СК Днепр-1 и Ворскла устроили перестрелку в товарищеском матче – Супряга оформил хет-трик

Напомним, этим летом Динамо отпустило 19-летнего форварда в аренду в СК Днепр-1.

blog_ava
Главные новости футбола 20 июля: Зинченко и Ярмоленко по-разному проявили себя в спаррингах, УЕФА наказал Украину
21 июля
775
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Иван Пироженко Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Максим Шацких Максим Шацких
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
23
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук