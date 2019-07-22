Михайленко: СК Дніпро-1 не може розраховувати на високі місця з такою грою в захисті

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував перемогу над Ворсклою (4:3) в контрольному матчі.

"Треба правильно оцінювати результат матчу. Навіть за рахунку 4:1 я не думав, що ми заслуговуємо перевагу у три м'ячі. Ми давали супернику багато можливостей створювати моменти біля наших воріт.

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Плюс у нас були неординарні голи – нереальний удар Булеци зі штрафного, рейд Супряги до штрафного Ворскли. Тому особливої ​​радості немає. Треба провести роботу, щоб стати більш надійними і впевненими в досягненні результату.

Якщо показати уболівальникам 18 ударів по наших воротах, які нанесла Ворскла, то від нас ніхто не очікуватиме місце в єврокубках. Суперник міг багато нам забити.

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Ми чекаємо такої гри від пари Булеца – Супряга, і те, що Владислав розкриє свій потенціал. Вони обидва забили – це добре для психологічної впевненості. Вони можуть вирости в хороших гравців", – розповів Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.