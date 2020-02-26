Михайленко рассказал, смогут ли Супряга и Булеца сыграть против Динамо

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от поединка 20-го тура УПЛ против Динамо.

"Все готовятся. Только Булеца и Супряга не могут играть по условиям соглашения. Из шести новичков не все находятся в оптимальном состоянии. Большинство находятся или после длительного перерыва в матчах, или после травм. Цуриков и Сваток с повреждением, длительное время не играл Тейлор – он сейчас набирает игровой тонус. У Адамюка не было возможности играть полгода. Хобленко пропустил игру из-за дисквалификации.

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Сейчас, разумеется, будут играть Адамюк и Фран, а по поводу других – вопрос. Из всех новичков Фран находится в наиболее оптимальных игровых кондициях. Тому же Адамюку нужно время, чтобы войти в тонус. Все это вопрос ближайшего времени. Уверен, через некоторое короткое время новички выйдут на привычный уровень и приносить пользу.

Чего ожидаем от Динамо? Готовимся к тяжелой игре. Приезжает соперник высокого уровня, команда, которая находится в гонке за второе место. Разумеется, будет серьезное настройки. Для нас это будет первая домашняя игра этого года, в присутствии собственных болельщиков. Очень хотим отобрать очки и показать хорошую игру. Настрой отличный, настроение хорошее. Самое главное, что все здоровы. Хороший психологический фон сейчас для нас очень важным", – поделился Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, матч СК Днепр-1 – Динамо состоится в пятницу 28 февраля. Начало игры в 19:00.

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