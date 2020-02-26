Михайленко розповів, чи зможуть Супряга та Булеца зіграти проти Динамо

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від поєдинку 20-го туру УПЛ проти Динамо.

"Усі готуються. Лише Булеца та Супряга не можуть грати за умовами угоди. З шести новачків не всі перебувають в оптимальному стані. Більшість перебувають або після тривалої перерви в матчах, або після травм. Цуріков та Сваток з ушкодженням, тривалий час не грав Тейлор – він зараз набирає ігровий тонус. У Адамюка не було можливості грати півроку. Хобленко пропустив гру через дискваліфікацію.

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Зараз, зрозуміло, гратимуть Адамюк та Фран, а з приводу інших – питання. З усіх новачків Фран перебуває у найбільш оптимальних ігрових кондиціях. Тому ж Адамюку потрібен час, аби увійти до тонусу. Все це питання найближчого часу. Впевнений, за деякий короткий час новачки вийдуть на звичний рівень та приноситимуть користь.

Чого очікуємо від Динамо? Готуємось до важкої гри. Приїжджає суперник високого рівня, команда, яка перебуває у перегонах за друге місце. Зрозуміло, буде серйозне налаштування. Для нас це буде перша домашня гра цього року, у присутності власних вболівальників. Дуже хочемо відібрати очки та показати хорошу гру. Налаштування відмінне, настрій гарний. Найголовніше, що усі здорові. Хороший психологічний фон зараз є для нас дуже важливим", – поділився Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, матч СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться у п'ятницю, 28 лютого. Початок гри о 19:00.

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