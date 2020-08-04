Михайленко продлил контракт с СК Днепр-1, – СМИ

Контракт был продлен на год, сообщает ютуб-канал Причал.

Довбик раскрыл детали контракта с СК Днепр-1

Ранее СМИ писали о возможном назначении Виктора Скрипника на пост главного тренера, однако этот переход якобы не состоялся из-за Игоря Коломойского.

Напомним, Днепровский клуб занял седьмое место в турнирной таблице. Также СК Днепр-1 уступил Колосу в плей-офф УПЛ и не будет выступать в еврокубках в следующем сезоне. Дмитрий Михайленко возглавил клуб летом 2017 года.

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