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Михайленко продлил контракт с СК Днепр-1, – СМИ

22:14 - Читати українською
Михайленко продлил контракт с СК Днепр-1, – СМИ
Дмитрий Михайленко / СК Днепр-1

СК Днепр-1 продолжил сотрудничество с главным тренером Дмитрием Михайленко.

Контракт был продлен на год, сообщает ютуб-канал Причал.

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Ранее СМИ писали о возможном назначении Виктора Скрипника на пост главного тренера, однако этот переход якобы не состоялся из-за Игоря Коломойского.

Напомним, Днепровский клуб занял седьмое место в турнирной таблице. Также СК Днепр-1 уступил Колосу в плей-офф УПЛ и не будет выступать в еврокубках в следующем сезоне. Дмитрий Михайленко возглавил клуб летом 2017 года.

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Теги
Дмитрий Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1
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