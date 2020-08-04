Довбик раскрыл детали контракта с СК Днепр-1

"Сезон заграницей? Для меня это был большой опыт, ведь новая страна, новый язык – все это было очень интересно. Хотелось бы выступить лучше, но получилось так, как получилось. Однако в любом случае для меня, как для профессионального футболиста, это был замечательный опыт, и это только для меня плюс, как для игрока.

СК Днепр-1 официально объявил о трансфере Довбика

Контракт подписал на три года, поэтому буду отдаваться на полную, а дальше уже посмотрим. Трудно что–то загадывать наперед", – цитирует чемпиона Дании официйний сайт СК Днепр-1.

Напомним, Довбик – воспитанник черкасского футбола. Первым профессиональным клубом форварда стал черкасский Днепр, из которого он перешел в Днепр, который в то время возглавлял Богдан Маркевич. После аренды в молдавской Заре (Бельцы) вернулся в свой бывший клуб. В 2018 году подписал полноценный контракт с Митьюлландом, с которым стал чемпионом Дании. В сентябре 2019-го перешел в аренду в Сеннерюск, с которым завоевал Кубок Дании.

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