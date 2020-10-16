"У зв'язку з пандемією коронавірусу потрапити на Кіпр зараз дуже складно. Тому я в Ризі – на 2-тижневому карантині. Живу на колишній базі Сконто, дивлюся футбол, в тому числі записи матчів і тренувань Пафоса. Перше тренування в новому клубі повинен провести на наступному тижні.

Михайленко – про будні після відставки з СК Дніпро-1: Треба шукати роботу, бо довго вдома не витримаю

У мене було бажання трохи відпочити. Хотілося потрапити в проект з перспективою росту – як в Дніпрі-1, а не кидатися на першу ж пропозицію. Але буквально на наступний день після матчу з Маріуполем і моєї відставки зі мною зв'язалися керівники Пафоса. Власники клубу досить давно стежили за моєю роботою, а кілька років тому навіть запрошували очолити Ригу – ще до того, як там з'явився Скрипник. Але я повинен був виконати свої зобов'язання перед Андрієм Русолом і Дніпром-1.

Керівників Пафоса цікавить не тільки результат, але й якість гри. В команді є певна специфіка: в колективі гравці 19 національностей, серед яких і українці – Рудько та Кузик. Треба зробити великий обсяг психологічної роботи з колективом. Думаю, в перший час моєї англійської повинно вистачити для цього", – цитує слова Дмитра Михайленка ТаТоТаке.

Нагадаємо, фахівець очолив СК Дніпро-1 у 2017 році і вивів клуб з Другої ліги в еліту українського футболу. Під його керівництвом команда провела 110 матчів, у яких здобула 70 перемог, 13 поєдинків завершила внічию та у 27 поступилася. Після поразки від Маріуполя у рідних стінах (1:2), Михайленко подав у відставку. На його місце прийшов Ігор Йовічевіч.

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