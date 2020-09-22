"Думаю, что клуб закроет передо мной все финансовые обязательства. Я уверен, что все будет нормально

СК Днепр-1 подтвердил разрыв контракта с Михайленко

Сейчас будет небольшой отпуск. Мне уже хватило сегодняшнего дня, делать с детьми уроки. Это сложнее, чем готовиться к играм. У меня так глаз не дергался даже в самых сложных матчах. Надо искать команду, потому что я так долго не выдержу", – сказал Михайленко в комментарии ТК Футбол.

Михайленко возглавил СК Днепр-1 в 2017 году и вывел клуб из Второй лиги в элиту украинского футбола. Под его руководством команда провела 110 матчей, в которых одержала 70 побед, 13 поединков завершила вничью, и в 27 уступила. СК Днепр-1 крайне неудачно начал новый сезон – всего одно очко в трех турах УПЛ. Последней каплей стало поражение от Мариуполя в родных стенах (1:2), после которой Михайленко сам подал в отставку.

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