Михайленко озвучил трансферные планы СК Днепр-1

"Нам нужны игроки в среднюю линию – это центральные полузащитники, которые могут и контролировать игру, и играть передачами вперед. Это для нас ключевые позиции и наш главный поиск. Также нужен еще один игрок в атаку и один защитник. Все же нас сейчас не так много.

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Ожидаю ли решения Луческу по Супряге и Булеце? Я ничего не жду. Они сейчас в расположении Динамо, поэтому наш поиск сокращается. Но здесь не надо делать каких-то поспешных действий, ведь впереди первый тур, после которого будет длительная пауза. Поэтому с составом мы окончательно определимся во второй тур.

Готовимся с большими надеждами, и болельщики правы, когда требуют от команды большего. Поэтому встречаем этот сезон с надеждами, стремлением побеждать, желанием находиться в верхней части турнирной таблицы. Надеюсь, нам удастся привезти в Днепр еврокубки, которых наш город очень заждался", – поделился Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

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