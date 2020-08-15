Михайленко озвучив трансферні плани СК Дніпро-1

"Нам потрібні гравці в середню лінію – це центральні півзахисники, які можуть і контролювати гру, і грати передачами вперед. Це для нас ключові позиції і наш головний пошук. Також потрібен ще один гравець в атаку і один захисник. Все ж нас зараз не так багато.

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Чи очікую рішення Луческу щодо Супряги та Булеци? Я нічого не чекаю. Вони зараз в розташуванні Динамо, тому наш пошук скорочується. Але тут не треба робити якихось поспішних дій, адже попереду перший тур, після якого буде тривала пауза. Тому зі складом ми остаточно визначимося до другого туру.

Готуємося з великими надіями, і вболівальники мають рацію, коли вимагають від команди більшого. Тому зустрічаємо цей сезон з надіями, прагненням перемагати, бажанням перебувати у верхній частині турнірної таблиці. Сподіваюся, нам вдасться привезти в Дніпро єврокубки, яких наше місто дуже зачекалося", – поділився Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

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