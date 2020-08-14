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Динамо откроет новый сезон матчем с Олимпиком – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 1-го тура

14 августа 23:36 - Читати українською
Динамо откроет новый сезон матчем с Олимпиком – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 1-го тура
Олимпик – Динамо / Фото из открытых источников

Стало известно полное расписание матчей первого тура нового сезона украинского первенства.

 

Дирекция украинской Премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовала даты проведения и время начала матчей первого тура чемпионата Украины. Стартует сезон 2020/21 в пятницю, 21 августа, дуэлью между донецким и киевским клубами – Олимпик будет принимать вице-чемпиона УПЛ Динамо.

Первый тур УПЛ: новички элиты узнали соперников в дебютных матчах

1 тур

21 августа (пятница)

Олимпик – Динамо – 17:00

Шахтер – Колос – 19:00

22 августа (суббота)

Львов – Минай – 14:00

Десна – Заря – 17:00

Александрия – Мариуполь – 19:30

23 августа (воскресенье)

Ингулец – СК-Днепр-1 – 14:00

Ворскла – Рух – 17:00

К слову, в случае выхода Шахтера в финал Лиги Европы поединок "горняков" будет перенесен.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела

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