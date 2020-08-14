Динамо откроет новый сезон матчем с Олимпиком – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 1-го тура

Дирекция украинской Премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовала даты проведения и время начала матчей первого тура чемпионата Украины. Стартует сезон 2020/21 в пятницю, 21 августа, дуэлью между донецким и киевским клубами – Олимпик будет принимать вице-чемпиона УПЛ Динамо.
Первый тур УПЛ: новички элиты узнали соперников в дебютных матчах
1 тур
21 августа (пятница)
Олимпик – Динамо – 17:00
Шахтер – Колос – 19:00
22 августа (суббота)
Львов – Минай – 14:00
Десна – Заря – 17:00
Александрия – Мариуполь – 19:30
23 августа (воскресенье)
Ингулец – СК-Днепр-1 – 14:00
Ворскла – Рух – 17:00
К слову, в случае выхода Шахтера в финал Лиги Европы поединок "горняков" будет перенесен.
Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела