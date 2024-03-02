Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко определился со своими помощниками, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, ассистентом 50-летнего наставника будет Владимир Езерский, который ныне входит в тренерский штаб Мирона Маркевича в Карпатах. К слову, ранее Езерский был помощником Руслана Ротаня в Александрии и возглавлял сборную Украины U-17.

За физподготовку в U-19 будет отвечать Антон Дяченко, который работал с молодежной командой СК Днепр-1, а тренером вратарей станет Владимир Тименко, который выполняет такие же функции в Александрии.

Напомним, сборная Украины U-19 по результатам жеребьевки элит-раунда квалификации Евро-2024 попала в группу 7, где поборется со Швейцарией, Северной Македонией и Латвией. Матчи пройдут с 20 по 26 марта в Скопье.

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