Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко визначився зі своїми помічниками, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, асистентом 50-річного наставника буде Володимир Єзерський, який нині входить до тренерського штабу Мирона Маркевича у Карпатах. До слова, раніше Єзерський був помічником Руслана Ротаня в Олександрії і очолював збірну України U-17.

За фізпідготовку в U-19 відповідатиме Антон Дяченко, який працював з молодіжною командою СК Дніпро-1, а тренером воротарів стане Володимир Тименко, який виконує такі ж функції в Олександрії.

Нагадаємо, збірна України U-19 за результатами жеребкування еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 потрапила до групи 7, де побореться зі Швейцарією, Північною Македонією та Латвією. Матчі пройдуть з 20 по 26 березня у Скоп'є.

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