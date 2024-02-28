Сборная Украины U-17 объявила заявку на матчи элит-раунда квалификации Евро-2024 – вызов игроков Реала и Баварии
Главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз определился со списком игроков, которые будут вызваны на мартовские матчи элит-раунда квалификации Евро-2024.
В заявку попал 21 игрок, сообщает официальный сайт УАФ. Отметим присутствие в списке Ильи Волошина, который недавно присоединился к молодежной команде Реала этой зимой, а также Дмитрия Стрильчука – защитника Баварии U-17.
Сборная Украины потеряла ведущего игрока на пути к Евро U-17 – он представляет лидера топ-чемпионата
Голкиперы: Харечко, Макаренко, Волошин.
Защитники: Стрильчук, Шелекета, Рыбак, Дигтярь, Рябоконь, Данковский, Третьяк.
Полузащитники: Драган, Оличенко, Гармаш, Халилов, Озимай, Люсин, Редушко, Бондарь.
Нападающие: Степанов, Богданов, Денисов.
Добавим, что по итогам жеребьевки элит-раунда "сине-желтые" попали в группу 4, где сыграют со сборными Греции, Швейцарии и Словакии. Хозяином мини-турнира будет Греция, поединки квартета будут проходить 6-12 марта в городе Патры.
Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика