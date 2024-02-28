Главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз определился со списком игроков, которые будут вызваны на мартовские матчи элит-раунда квалификации Евро-2024.

В заявку попал 21 игрок, сообщает официальный сайт УАФ. Отметим присутствие в списке Ильи Волошина, который недавно присоединился к молодежной команде Реала этой зимой, а также Дмитрия Стрильчука – защитника Баварии U-17.

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Голкиперы: Харечко, Макаренко, Волошин.

Защитники: Стрильчук, Шелекета, Рыбак, Дигтярь, Рябоконь, Данковский, Третьяк.

Полузащитники: Драган, Оличенко, Гармаш, Халилов, Озимай, Люсин, Редушко, Бондарь.

Нападающие: Степанов, Богданов, Денисов.

Добавим, что по итогам жеребьевки элит-раунда "сине-желтые" попали в группу 4, где сыграют со сборными Греции, Швейцарии и Словакии. Хозяином мини-турнира будет Греция, поединки квартета будут проходить 6-12 марта в городе Патры.

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