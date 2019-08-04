Михайленко: Никто в Украине так не играет, как Заря

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 2 тура УПЛ против Зари.

"Для нас плюсом будет то, что имеем на один день больше на восстановление. Но для Зари положительный момент то, что команда проводит уже четвертую игру с начала сезона. Она становится более сыгранной после прихода нового тренера. Поэтому, наверное, для обоих клубов ситуация будет ровной.

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Заря играет по-другому. Кажется, есть большое отличие от того, что было раньше. Играет интересно. В Украине, кажется, так никто не действует.

Есть большое желание не позволить сопернику создать много моментов у наших ворот. Есть желание больше владеть мячом. В первой лиге мы отвыкли от такого давления, и отрицательный баланс во владении нам не понравился. Но все зависит от соперника, от нашей реакции на прессинг. В любом случае, самое главное, что хочется победить", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

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