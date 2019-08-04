toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Михайленко: Никто в Украине так не играет, как Заря

10:57 79 Читати українською
Михайленко: Никто в Украине так не играет, как Заря
Дмитрий Михайленко / СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 2 тура УПЛ против Зари.

 

"Для нас плюсом будет то, что имеем на один день больше на восстановление. Но для Зари положительный момент то, что команда проводит уже четвертую игру с начала сезона. Она становится более сыгранной после прихода нового тренера. Поэтому, наверное, для обоих клубов ситуация будет ровной.

Заря заявила Русина на УПЛ – форвард выбрал игровой номер

Заря играет по-другому. Кажется, есть большое отличие от того, что было раньше. Играет интересно. В Украине, кажется, так никто не действует.

Есть большое желание не позволить сопернику создать много моментов у наших ворот. Есть желание больше владеть мячом. В первой лиге мы отвыкли от такого давления, и отрицательный баланс во владении нам не понравился. Но все зависит от соперника, от нашей реакции на прессинг. В любом случае, самое главное, что хочется победить", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

Олимпик – Колос, Заря – СК Днепр-1: анонс матчей УПЛ

blog_ava
Боруссия Д выиграла Суперкубок Германии, победив Баварию: убийственные контратаки "пчел", фиаско Ковача и триумф Санчо
03:27
542
Теги
Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1 Заря - СК Днепр-1 Заря Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
29
мин
Ливерпуль
17:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук