Михайленко: Ніхто в Україні так не грає, як Зоря

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від матчу 2 туру УПЛ проти Зорі.

"Для нас плюсом буде те, що маємо на один день більше на відновлення. Але для Зорі позитивний момент те, що команда проводить вже четверту гру з початку сезону. Вона стає більш зіграною після приходу нового тренера. Тож, напевно, для обох клубів ситуація буде рівною.

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Зоря грає по-іншому. Здається, є велика відмінність від того, що було раніше. Грає цікаво. В Україні, здається, так ніхто не діє.

Є велике бажання не дозволити супернику створити багато моментів біля наших воріт. Є бажання більше володіти м’ячем. У першій лізі ми відвикли від такого тиску, і від’ємний баланс у володінні нам не сподобався. Але все залежить від суперника, від нашої реакції на пресинг. У будь-якому випадку, найголовніше, що хочеться перемогти", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

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