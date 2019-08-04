toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Михайленко: Ніхто в Україні так не грає, як Зоря

10:57 353 Читать на русском
Михайленко: Ніхто в Україні так не грає, як Зоря
Дмитро Михайленко / СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від матчу 2 туру УПЛ проти Зорі.

 

"Для нас плюсом буде те, що маємо на один день більше на відновлення. Але для Зорі позитивний момент те, що команда проводить вже четверту гру з початку сезону. Вона стає більш зіграною після приходу нового тренера. Тож, напевно, для обох клубів ситуація буде рівною.

Зоря заявила Русина на УПЛ – форвард обрав ігровий номер

Зоря грає по-іншому. Здається, є велика відмінність від того, що було раніше. Грає цікаво. В Україні, здається, так ніхто не діє.

Є велике бажання не дозволити супернику створити багато моментів біля наших воріт. Є бажання більше володіти м’ячем. У першій лізі ми відвикли від такого тиску, і від’ємний баланс у володінні нам не сподобався. Але все залежить від суперника, від нашої реакції на пресинг. У будь-якому випадку, найголовніше, що хочеться перемогти", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Олімпік – Колос, Зоря – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ

blog_ava
Керівник академії Динамо покинув клуб
06:00
1853
Теги
Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Зоря - СК Дніпро-1 Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Карпати: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:002265 Шахтар – Карпати: анонс матчу УПЛ
4
год
:
59
хв
Ліверпуль
17:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук