Михайленко назвал проблему СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение от Львова (2:3) в матче 5 тура УПЛ.

"Футбол был очень эмоциональный, особенно конец во втором тайме. Удалось вернуться в игру и могли забивать при счете 2:2 – у Чичикова был стопроцентный момент, бил головой Когут.

Обилие голов и настоящий триллер в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Львов – 2:3

Пропустили досадный легкий первый мяч. Не знаю, насколько был правомерным пенальти, но то, насколько простые мячи мы пропускаем, огорчает. Особенно на фоне того, как трудно нам удается создавать моменты.

Проблема в том, что мы не могли выйти из обороны. Бить вперед особо не хотели – пытались выходить за счет коротких и средних передач. Но это не получалось в первой половине игры. Возможно, мы и с составом немного не угадали.

Во втором тайме это получалось лучше у нас, и при том, что была уже фора в два мяча. Но планов не было отдавать сопернику инициативу. Просто техничные игроки Львова хорошо контролировали мяч, и у нас не получалось отбирать в центре поля. Первый тайм нам явно не удался", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

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