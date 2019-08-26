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Михайленко назвал проблему СК Днепр-1

26 августа 23:29 7 Читати українською
Михайленко назвал проблему СК Днепр-1
Дмитрий Михайленко / СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение от Львова (2:3) в матче 5 тура УПЛ.

57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
 
Абнер Ренан 34’
Жозе Витор 51’
Шина 89’
34’ Абнер Ренан
51’ Жозе Витор
57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
89’ Шина

"Футбол был очень эмоциональный, особенно конец во втором тайме. Удалось вернуться в игру и могли забивать при счете 2:2 – у Чичикова был стопроцентный момент, бил головой Когут.

Обилие голов и настоящий триллер в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Львов – 2:3

Пропустили досадный легкий первый мяч. Не знаю, насколько был правомерным пенальти, но то, насколько простые мячи мы пропускаем, огорчает. Особенно на фоне того, как трудно нам удается создавать моменты.

Проблема в том, что мы не могли выйти из обороны. Бить вперед особо не хотели – пытались выходить за счет коротких и средних передач. Но это не получалось в первой половине игры. Возможно, мы и с составом немного не угадали.

Во втором тайме это получалось лучше у нас, и при том, что была уже фора в два мяча. Но планов не было отдавать сопернику инициативу. Просто техничные игроки Львова хорошо контролировали мяч, и у нас не получалось отбирать в центре поля. Первый тайм нам явно не удался", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

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Львов Львов СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Львов Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко
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