Михайленко назвав проблему СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував поразку від Львова (2:3) у матчі 5 туру УПЛ.

"Футбол був дуже емоційний, особливо кінець у другому таймі. Вдалося повернутися у гру і могли забивати за рахунку 2:2 – у Чичикова був стовідсотковий момент, бив головою Когут.

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Пропустили прикрий легкий перший м’яч. Не знаю, наскільки був правомірним пенальті, але те, наскільки прості м’ячі ми пропускаємо, засмучує. Особливо на тлі того, як важко нам вдається створювати моменти.

Проблема у тому, що ми не могли вийти з оборони. Бити вперед особливо не хотіли – намагалися виходити за рахунок коротких та середніх передач. Але це не виходило у першій половині гри. Можливо, ми і зі складом дещо не вгадали.

У другому таймі це виходило краще у нас, і при тому, що була вже фора у два м’ячі. Але планів не було віддавати суперникові ініціативу. Просто технічні гравці Львова добре контролювали м’яч, і в нас не виходило відбирати у центрі поля. Перший тайм нам явно не вдався", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

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