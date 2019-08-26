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Михайленко назвав проблему СК Дніпро-1

26 серпня 23:29 68 Читать на русском
Михайленко назвав проблему СК Дніпро-1
Дмитро Михайленко / СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував поразку від Львова (2:3) у матчі 5 туру УПЛ.

57’ Володимир Польовий
67’ Станіслав Куліш
88’ Папа Гуйє
 
Абнер Ренан 34’
Жозе Вітор 51’
Шина 89’
34’ Абнер Ренан
51’ Жозе Вітор
57’ Володимир Польовий
67’ Станіслав Куліш
88’ Папа Гуйє
89’ Шина

"Футбол був дуже емоційний, особливо кінець у другому таймі. Вдалося повернутися у гру і могли забивати за рахунку 2:2 – у Чичикова був стовідсотковий момент, бив головою Когут.

Злива голів і справжній трилер у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Львів – 2:3

Пропустили прикрий легкий перший м’яч. Не знаю, наскільки був правомірним пенальті, але те, наскільки прості м’ячі ми пропускаємо, засмучує. Особливо на тлі того, як важко нам вдається створювати моменти.

Проблема у тому, що ми не могли вийти з оборони. Бити вперед особливо не хотіли – намагалися виходити за рахунок коротких та середніх передач. Але це не виходило у першій половині гри. Можливо, ми і зі складом дещо не вгадали.

У другому таймі це виходило краще у нас, і при тому, що була вже фора у два м’ячі. Але планів не було віддавати суперникові ініціативу. Просто технічні гравці Львова добре контролювали м’яч, і в нас не виходило відбирати у центрі поля. Перший тайм нам явно не вдався", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Львів на останніх хвилинах вирвав перемогу над СК Дніпро-1

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Теги
Львів Львів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Львів Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко
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