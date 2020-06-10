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Михайленко хочет пригласить в СК Днепр-1 еще двух игроков Динамо – на прицеле звезды киевлян

19:33 55 Читати українською
Михайленко хочет пригласить в СК Днепр-1 еще двух игроков Динамо – на прицеле звезды киевлян
Дмитрий Михайленко / фото: СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о будущем арендованных у Динамо Сергея Булецы и Владислава Супряги.

"Думаю, все эти вопросы будут решаться по окончании сезона. Конечно, мы хотим их оставить, но пока об этом говорить преждевременно. Посмотрим, как Динамо закончит чемпионат. В этой ситуации от киевлян многое зависит. Но я бы хотел, чтобы ребята остались, не отказался бы от таких игроков.

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В молодежную сборную Украины их и так вызывают. А в первой сборной конкуренция большая. Но их время придет. Национальная сборная – это другой уровень. Они знают, куда им двигаться. Желаю ребятам попасть в первую команду.

Кого еще хотели бы пригласить из Динамо? Вербича и Цыганкова. Но, конечно, понимаем, что это нереально", – цитирует Михайленко Meta-ratings.

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Сергей Булеца Сергей Булеца Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко Беньямин Вербич Беньямин Вербич Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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