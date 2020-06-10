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Михайленко хоче запросити в СК Дніпро-1 ще двох гравців Динамо – на прицілі зірки киян

19:33 491 Читать на русском
Михайленко хоче запросити в СК Дніпро-1 ще двох гравців Динамо – на прицілі зірки киян
Дмитро Михайленко / фото: СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів про майбутнє орендованих у Динамо Сергія Булеци і Владислава Супряги.

"Думаю, всі ці питання будуть вирішуватися після закінчення сезону. Звичайно, ми хочемо їх залишити, але поки що про це говорити передчасно. Подивимося, як Динамо закінчить чемпіонат. У цій ситуації від киян багато залежить. Але я б хотів, щоб хлопці залишилися, не відмовився б від таких гравців.

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У молодіжну збірну України їх і так викликають. А в першій збірній конкуренція велика. Але їхній час прийде. Національна збірна – це інший рівень. Вони знають, куди їм рухатися. Бажаю хлопцям потрапити в першу команду.

Кого ще хотіли б запросити з Динамо? Вербіча та Циганкова. Але, звичайно, розуміємо, що це нереально", – цитує Михайленка Meta-ratings.

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Сергій Булеца Сергій Булеца Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Віктор Циганков Віктор Циганков
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