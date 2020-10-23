Чемпіонат Кіпру, 8-й тур

Пафос – Карміотісса – 3:0

Голи: Беріго, 26, Кузик, 33, Валакарі, 52

Михайленко офіційно очолив Пафос – у його тренерський штаб увійшов росіянин

Пафос дублем ще до свистка на перерву зняв усі сумніви щодо переможця двобою проти Карміотісси. Варто відзначити, що другий м'яч господарів записав собі у актив український хавбек Орест Кузик. У другому таймі Пафос закріпив перевагу третім голом та зафіксував фінальний рахунок.

Для українського вболівальника цей поєдинок цікавий через дебют екс-наставника Дніпра Дмитра Михайленка у тренерському кріслі господарів.

Після 8-ми турів Пафос розташувався на 7-й сходинці, Карміотісса – 11-та.

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