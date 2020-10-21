Пафос объявил о назначении Дмитрия Михайленко главным тренером на своем официальном сайте. О деталях контракта с 47-летним специалистом пока не сообщается.

Михайленко подпишет контракт с Пафосом – тренер объяснил, почему официальное назначение задерживается

В тренерский штаб Михайленко вошел экс-тренер Рубина Роман Шаронов – русский оставался без работы с декабря 2019 года. Владельцами кипрского клуба, который неудачно начал сезон и занимает седьмое место в чемпионате, тоже являються россияне. К слову, в клубе выступают два украинца – Орест Кузык и Артур Рудько.

Напомним, предыдущим местом работы Дмитрия Михайленко был СК Днепр-1, который он возглавил в 2017 году и вывел его из Второй лиги в элиту украинского футбола. Под его руководством команда провела 110 матчей, в которых одержала 70 побед, 13 поединков завершила вничью и в 27 уступила. После поражения от Мариуполя в родных стенах (1:2), Михайленко подал в отставку. На его место пришел Йовичевич.

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