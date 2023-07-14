Украинский специалист Дмитрий Михайленко возглавит кипрский клуб Акритас Хлоракас, сообщает Sportarena.

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Напомним, 49-летний наставник начал тренерскую работу в Днепре в 2009 году. Впоследствии тренировал СК Днепр-1 (2017-2020) и кипрский Пафос (2020-2021). В прошлом сезоне Михайленко возглавлял юношескую команду Пафоса.

К слову, Акритас Хлоракас по итогам прошлого чемпионата занял под руководством российского тренера Дениса Лактионова предпоследнее место в группе выбывания элитного дивизиона Кипра. Новый сезон будущая команда Михайленко проведет в Дивизионе 2.

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