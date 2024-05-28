"Многое изменилось в лучшую сторону. Например, раньше, под руководством Луческу, могли перед играми набегать 8 километров, а сейчас тренировки стали более рациональными. Уменьшилась нагрузка, но стало все интенсивнее. Благодаря этому мы можем играть 90 минут и увеличивать обороты в течение игры.

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Конечно, нравятся более сжатые разборы. Нет сильной нагрузки на голову. Я где-то читал в интернете, что человек может воспринимать информацию лишь 30-35 минут, после чего дальше начинается каша в голове. Когда тебе каждый день по два часа говорить одно и то же, потом начинает тошнить и отгоняешь потом ее от себя. Образно говоря, все в голове не вмещается, а потом тренер говорит: "Я же тебе два часа об этом рассказывал".

Мистер оставался с нами до последнего, за что ему большая благодарность. Это хороший человек и хороший тренер", – поделился Ванат в интервью Украинскому футболу.

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