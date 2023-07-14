Український фахівець Дмитро Михайленко очолить кіпрський клуб Акрітас Хлоракас, повідомляє Sportarena.

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Нагадаємо, 49-річний наставник розпочав тренерську роботу у Дніпрі у 2009 році. Згодом тренував СК Дніпро-1 (2017-2020) і кіпрський Пафос (2020-2021). Минулого сезону Михайленко очолював юнацьку команду Пафоса.

До слова, Акрітас Хлоракас за підсумками минулого чемпіонату посів під керівництвом російського тренера Дениса Лактіонова передостаннє місце у групі вибування елітного дивізіону Кіпру. Новий сезон майбутня команда Михайленка проведе в Дивізіоні 2.

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