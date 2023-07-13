"Я сейчас свободный агент. У нас было прописано в контракте с Ионикосом: если команда понижается в классе, то соглашение автоматически прекращается. Это нормальная практика. У Ионикоса сейчас более низкие возможности, а у футболистов другие амбиции. К сожалению, мы не смогли сохранить прописку в элитном дивизионе.

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Как поддерживаю форму? Тренируюсь самостоятельно. В Греции у меня очень много знакомых тренеров, физиотерапевтов, с которыми я работал в АЕКе и Ионикосе. Слава Богу, у меня есть возможность работать индивидуально с тренерами в зале и на поле. В этом плане все супер, форму я держу.

Я понимаю, что в моем возрасте трудно рассчитывать на быстрый интерес, чтобы попасть в первую волну трансферов. Буду ждать вторую волну, возможно, в июле-августе получу предложение. Я открыт ко всему, даже к экзотическим вариантам. Помню, когда успешно играл за АЕК, у меня были варианты продолжить карьеру в Китае, Японии и ОАЭ. Но я отказался. Тогда приоритеты были другие: я хотел выступать в Европе. АЕК играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы и я хотел как можно дольше выступать на этом уровне.

Но в 36 лет моя позиция изменилась и я готов к новым вызовам. Не откажусь получить новый опыт в другой стране. Загадывать далеко не буду, надо идти шаг за шагом. Сейчас я себя хорошо чувствую и нахожусь в хорошей форме.

Относительно вариантов из Индии и Индонезии... Этими вопросами занимается Саша (агент Александр Панков, – прим.). Он у меня спросил, как я смотрю на такие варианты. Я ответил, что нормально. Если будет какая-то конкретика из Индии или Индонезии, то я готов двигаться в этом направлении. Это было несколько недель назад и больше они на связь не выходили. Возможно, взяли паузу, или я не подошел из-за возраста или им нужен другой профайл футболиста.

Предложения из Украины? Когда только закончился чемпионат Греции, Панков говорил, что разговаривает с некоторыми командами, но до конкретики дело не дошло. Скажу честно, я играл в Украине долгое время и знаю наш футбол. Сейчас мне было бы гораздо интереснее попробовать что-то новое или остаться в Греции.

Возвращение в Шахтер? Давайте будем реалистами. Для чего Шахтеру собирать ветеранов? У них хватает опытных футболистов: Ракицкий, Степаненко, Пятов, который недавно закончил игровую карьеру. Так что мое приглашение в Шахтер – это из области фантастики, а я реалист", – сказал Чигринский в комментарии изданию Український футбол.

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