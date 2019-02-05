Арсенал открыл трансферные планы на лето – Эмери получит 45 млн евро на усиление команды

Лондонский Арсенал планирует значительное усиление команды в случае непопадания в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Если лондонский клуб не сможет пробиться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона, то руководство "канониров" выделит 45 млн евро на летние трансферы, сообщает The Sun.

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Наставник Арсенала Унаи Эмери намерен перестроить команду, пригласив как минимум пятерых футболистов – двух вингеров, пару фланговых защитников и центрального защитника.

Во время зимнего трансферного окна лондонцы арендовали хавбека Барселоны Дениса Суареса, которого смогут потом выкупить за 20,5 млн евро.

После 25-ти туров АПЛ Арсенал занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.

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