Лестер снова чемпион, конспекты Венгера, Сарри продолжает традицию Моуринью – как клубы АПЛ доверяют молодежи

На Туманном Альбионе опубликовали рейтинг с ироничным названием "Дайте детям шанс". Его основа – игровое время для молодежи, выделяют клубы английской Премьер-лиги.

В нынешней жестокой эпохе, когда результат имеет первенство над качеством и красотой игры, доверие к молодым талантам является откровенной редкостью. В самом богатом чемпионате планеты – английской Премьер-лиге – команды по-разному используют молодежь. Тенденции сезона 2018/19 выяснили аналитики BBC Sport.

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Лестер снова на вершине

Клод Пюэль может быть фаворитом букмекеров на увольнение среди всех тренеров АПЛ, но на самом деле наставник Лестера заслуживает снисхождения, учитывая его невероятное доверие талантам клуба.

Француз, по сравнению с коллегами, выделил больше всего минут молодым игрокам. В общем Пюэль предоставил 8373 минуты для восьми исполнителей "лис", которым 22 года и меньше. Это почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя. В частности, в основной обойме клуба (приняли участие более чем в 50 % игр) находятся Онинье Ндиди (22 года), Бен Чилвелл (22), Демарай Грей (22), Джеймс Мэддисон (22) и Келечи Ихеаначо (22).

Мэддисон в объятиях Чилвелла

Арсен Венгер летом ушел из Арсенала, но, похоже, его принципы до сих пор живут на Эмирейтс. "Канониры" – вторые в рейтинге с показателем 4467 минут для молодежи. Основными здесь можно считать Маттео Гандузи (19 лет), Лукаса Торрейру и Алекса Ивоби (по 22).

Третьим в списке идет Эвертон Марку Силвы. За "ирисок" молодежь в нынешнем первенстве провела 4455 минут. Основной вклад здесь от 21-летнего лидера клуба Ришарлисона, а также его ровесника Адемолы Лукмана.

Замыкают топ-5 лондонские клубы – Вест Хэм (4134 минуты) и Тоттенхэм (4083). В команде украинца Андрея Ярмоленко регулярно играют Исса Диоп (22 года), Грейди Диангана (20), Деклан Райс (20). Зато команду Почеттино традиционно считают богатой на молодые таланты. Однако, на деле играют часто лишь двое – Деле Алли и Гарри Уинкс (обоим по 22). Половину матчей чемпионата за "шпор" провел также их сверстник Давинсон Санчес.

Алли и Винкс на тренировке

Лидерство Лестера не будет выглядеть столь феноменальным, если учесть то, что Ндиди и Чилвелл пропустили только по одному матчу и фактически неприкосновенны в команде Пюэля. В топе молодых игроков, которые сыграли больше всех, дуэт "лис" дополняют Арон Ван-Биссака из Кристал Пэлас (1965 минут – все матчи без замен), уже упомянутый Диоп (1890) и хавбек Хаддерсфилда Филипп Биллинг (1842).

Кардифф поставил все на опыт

В отличие от "молодежного состава" на Кинг Пауэр в нынешнем сезоне, Кардифф держится консервативно и не дал сыграть ни минуты игрокам в возрасте 22 и меньше. Самым молодым среди тех, кто выходил в составе валлийцев в этом году, является почти 24-летний Джош Мерфи. Менеджер Нил Уорнок ярко намекает, что опыт даст больше шансов его команде уберечься от вылета. Правда, сейчас Кардифф отстает от спасительной позиции на три очка...

Нил Уорнок

Как и Уорнок, тренер Челси Маурицио Саррм предпочитает игроков постарше. Лишь двое молодых появлялись на поле в сезоне 2018/19 (Каллум Хадсон-Одой и Андреас Кристенсен) и сыграли вместе "аж" 151 минуту.

Третьим с конца идет Уотфорд, который выделил 296 минут для Домингоса Куина и Бена Уилмота. Бернли (440 минут на всех) и Брайтон (863) дополняют топ-5 худших.

Умеренные гранды

Дуэт лидеров – Ливерпуль и Манчестер Сити, а также Манчестер Юнайтед тоже не назовешь оазисом для молодежи. Например, все 2553 "молодых" минуты мерсисайдцев поделили два игрока – Трент Александер-Арнольд (20 лет) и Джо Гомес (21).

А вот единственным молодым игроком, который стабильно играет под руководством Хосепа Гвардиолы, является Габриэл Жезус. Бразильский форвард провел на поле 780 минут. Не лучше дела и у МЮ: львиная доля минут молодежи приходится на Маркуса Решфорда (1355 из 2009). А от остальных серьезных ожиданий ранее не было у Моуринью, а теперь и Уле Гуннара Сульшера.

Сводная таблица АПЛ по количеству минут, отведенных игрокам в возрасте 22 и менее лет (после 23-х туров сезона 2018/19):

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