toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Калинич арендован Ромой

20:19 31 Читати українською
Калинич арендован Ромой
Никола Калинич (слева) / ФК Рома

Нападающий мадридского Атлетико Никола Калинич перебрался в итальянскую Рому на правах аренды.

Трансфер 31-летнего хорвата "волки" оформили в последний день трансферного окна, сообщает официальный сайт клуба.

Рома отдала Шика в РБ Лейпциг

Калинич взят в аренду на сезон 2019/20. Римляне также получили право выкупить форварда в конце сезона за 9 млн евро. В Серии А Калинич будет выступать под 19-м номером. Ранее он уже защищал цвета двух итальянских клубов – Фиорентины и Милана.

Хорватский нападающий стал игроком Атлетико в прошлом году, но так и не смог закрепиться в основе "матрасников". В прошлом сезоне в его активе лишь 17 матчей (2 гола) в испанской Ла Лиге.

blog_ava
Коноплянка перешел в Шахтер
19:21
1219
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Рома Рома Италия Трансферы Чемпионата Испании Никола Калинич Никола Калинич Атлетико Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Александрия подписала французского хавбека
    Україна — 18:33292 Александрия подписала французского хавбека
1
дн
:
19
час
:
55
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук