Калинич арендован Ромой

Нападающий мадридского Атлетико Никола Калинич перебрался в итальянскую Рому на правах аренды.

Трансфер 31-летнего хорвата "волки" оформили в последний день трансферного окна, сообщает официальный сайт клуба.

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Калинич взят в аренду на сезон 2019/20. Римляне также получили право выкупить форварда в конце сезона за 9 млн евро. В Серии А Калинич будет выступать под 19-м номером. Ранее он уже защищал цвета двух итальянских клубов – Фиорентины и Милана.

Хорватский нападающий стал игроком Атлетико в прошлом году, но так и не смог закрепиться в основе "матрасников". В прошлом сезоне в его активе лишь 17 матчей (2 гола) в испанской Ла Лиге.