Мхітарян став гравцем Роми

Італійська Рома продовжує активно підсилюватися в останній день трансферного вікна. Із лондонського Арсенала до табору "вовків" приєднався Генріх Мхітарян.

Вірменський хавбек орендований Ромою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Калініч орендований Ромою

Угода між клубами розрахована на сезон 2019/20. "Каноніри" отримають за оренду Мхітаряна, який перестав входити в плани Унаї Емері, 3 млн євро. На Стадіо Олімпіко вихованець Пюніка гратиме під 77-м номером.

Генріх Мхітарян став гравцем Арсенала взимку 2017 року. Досвідчений вірменин зробив собі ім'я в Україні, де захищав кольори донецького Металурга та Шахтаря. У сезоні 2012/13 він став найкращим бомбардиром УПЛ, виступаючи за "гірників".