Полузащитник Ромы и сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал получение престижной награды у себя на родине.

"Лучший футболист Армении 2020 (в 10-й раз). Спасибо всем, кто поддерживает меня! Моя награда – заслуга всех моих товарищей по команде, по сборной и клубу. Мы – одно целое", – написал Мхитарян в своем твиттере.

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Отметим, что Генрих опередил Тиграна Барсегяна из Астаны и Вардана Бичахчяна из Жилины. Интересно, что хавбек Ромы получает эту награду уже 10-й год подряд.

К слову, Мхитарян провел 19 матчей в составе римской команды, записав в свой актив 8 голов и 8 ассистов.

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