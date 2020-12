Henrikh Mkhitaryan IS ARMENIAN PLAYER OF THE YEAR

FOR THE TH TIME!!!!



Here are the voting results of the Player of the Year 2020:



@HenrikhMkh (@OfficialASRoma) - 133

Tigran Barseghyan (@fca_astana) - 79

Vahan Bichakhchyan (@mskzilina1908) - 25#Armenia #Mkhitaryan pic.twitter.com/rw7oh5uN1a