Полузащитник Ромы и сборной Армении Генрих Мхитарян продолжил свою гегемонию на родине.

Федерация футбола Армении в своем твиттере объявила результаты голосования на звание лучшего игрока страны в 2020 году.

Ювентус и Рома поборются за американский бриллиант – у туринцев есть козырь

Уже привычно им стал Генрих Мхитарян, который опередил Тиграна Барсегяна из Астаны и Вардана Бичахчяна из Жилины. Интересно, что хавбек Ромы получил эту награду уже 10-й год подряд.

К слову, Мхитарян провел 19 матчей в составе римской команды, записав в свой актив 8 голов и 8 ассистов.

Фонсека витискає з Роми максимум – керівництво "вовків" не повинне шкодувати грошей на амбіції екс-наставника Шахтаря