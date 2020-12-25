Мхитарян признан лучшим игроком Армении в десятый раз подряд
17:43 - Читати українською
Полузащитник Ромы и сборной Армении Генрих Мхитарян продолжил свою гегемонию на родине.
Федерация футбола Армении в своем твиттере объявила результаты голосования на звание лучшего игрока страны в 2020 году.
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Уже привычно им стал Генрих Мхитарян, который опередил Тиграна Барсегяна из Астаны и Вардана Бичахчяна из Жилины. Интересно, что хавбек Ромы получил эту награду уже 10-й год подряд.
К слову, Мхитарян провел 19 матчей в составе римской команды, записав в свой актив 8 голов и 8 ассистов.
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