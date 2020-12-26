Півзахисник Роми та збірної Вірменії Генріх Мхітарян прокоментував здобуття престижної нагороди в себе на батьківщині.

"Найкращий футболіст Вірменії 2020 року (у 10-й раз). Спасибі всім, хто підтримує мене! Моя нагорода – заслуга всіх моїх товаришів по команді, по збірній і клубу. Ми – одне ціле", – написав Мхітарян у своєму твіттері.

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Відзначимо, що Генріх випередив Тіграна Барсегяна із Астани та Вардана Бічахчяна із Жиліни. Цікаво, що хавбек Роми здобуває цю нагороду вже 10-й рік поспіль.

До слова, Мхітарян провів 19 матчів у складі римської команди, записавши до свого активу 8 голів та 8 асистів.

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