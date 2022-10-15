Представитель второго по силе дивизиона вынужденно эвакуировал своих сотрудников, игроков и тренеров команд.

В связи со сложной ситуацией в Запорожье и невозможностью проводить матчи в родном городе руководство МФК Металлург приняло решение о переезде в другой город, сообщает официальный сайт команды.

В результате обстрелов Запорожья пострадал футболист Металлурга, его отец погиб

По информации FootBoom, новой локацией первой и второй команд станет Киев. На днях оба коллектива возобновят тренировочный процесс, однако ближайший тур – как в Первой, так и во Второй лигах – пропустят.

Пока неизвестно, на каких аренах будут играть запорожцы. Сейчас в столице существует запрет на проведение футбольных матчей – возможно, руководству МФК Металлург придется искать стадионы в области.

К слову, частично запорожцам помог Шахтер – дончане разместили на своей базе молодых футболистов академии МФК Металлург.

Первая лига: Карпаты проиграли Полесью, отпустив житомирян в отрыв, Оболонь разбила МФК Металлург и возглавила группу Б