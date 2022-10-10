Накануне среди пострадавших после попадания ракеты в жилой дом оказалась семья игрока запорожского Металлурга Даниила Кравчука. 17-летний футболист сейчас находится в больнице. Его отец погиб.

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Эту информацию сообщил Олег Локов – тренер Кравчука в Металлурге. Специалист на своей странице в Facebook обратился за помощью для семьи, которая в один миг потеряла отца и жилье.

Напоминаем, что Запорожье в последние дни больше всего страдало от обстрелов. Сегодня оккупанты нанесли массированный удар по многим городам Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях.