Первая лига, 7-й тур

Группа А

Полесье – Карпаты Л – 2:0

Голы: Будковский, 27, Кушниренко, 69

Группа Б

Оболонь – МФК Металург – 3:0

Голы: Слободян, 28 (п.), Прокопенко, 64, Черненко, 66

Чернигов – Кремень – 0:2

Голы: Савицкий, 14, Мироненко, 45+1 (аг.)

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В центральном матче группы А встретились два претендента на повышение в классе – Полесье и Карпаты. Ажиотаж вокруг поединка житомиряне раздували давно, снимая яркие ролики и переозвучивая эпизоды классических боевиков, поэтому напряжение и цена матча зашкаливали. Хозяева на первых минутах больше атаковали, комбинировали у ворот соперника, но точность ударов подводила. На 10-й минуте намудрил кипер Полесья Кудрик – выйдя далеко в поле, он в падении схватил мяч руками и "привез" в свои ворота опасный штрафной. Кожанов со стандарта попал в стенку. Козак огрызнулся первым ударом в створ ворот Карпат после навеса Вакулы – рядом со стойкой. Вскоре все тот же Кожанов мог забивать из пределов штрафной, но отдал пас дальше и мяч перехватили защитники. Янаков прорвался в штрафную и оказался на газоне – арбитр пенальти в ворота "львов" не назначил. Будковский пробивал на технику, но сфера по дуге пролетела мимо правой стойки. В конце концов, в середине тайма Будковский обыгрался с партнерами, ворвался во вратарский, получил навес и головой открыл счет в матче. С опасных моментов – Янаков со штрафного пробил точно в Лёпку, а Вакула запустил сферу над перекладиной с удобной позиции.

Сразу после перерыва Морозко потерял 100%-ный момент, неразобравшись с партнерами во время выхода один на один. Уже в следующей атаке он реабилитировался, выбив мяч с линии ворот и не позволил Карпатам сравнять. За 20 минут до завершения матча житомиряне забили второй раз: Козак со стандарта закрутил по центру, Лёпка отбил, но не смог зафиксировать и Кушниренко был первым на добивании. Победа сделала Полесье единоличным лидером – команда Юрия Калитвинцева набрала 19 очков и уже на 4 пункта опережает коллектив Андрея Тлумака.

В группе Б состоялась дуэль между двумя лидерами – Оболонью и МФК Металлург. Киевляне довольно уверенно одолели запорожцев, забив три сухих гола. В середине тайма Игорь Краснопер оказался на газоне, после того как ворвался в штрафную площадку гостей и должен был выходить один на один с голкипером. Слободян ударом с пенальти по центру ворот легко обыграл кипера Металлурга. На экваторе второй сорокапятиминутки "пивовары" в течение 2 минут сняли все вопросы относительно победителя: сначала Прокопенко с дальней дистанции метко пробил в правую девятку, а впоследствии Черненко головой замкнул навес от партнера (Байда в прыжке кончиками пальцев зацепил сферу, но уберечь от гола не смог). Победа принесла Оболони 16 очков и подняла на вершину турнирной таблицы группы Б, МФК Металлург с 10 пунктами четвертый и имеет игру в запасе.

В еще одном матче Чернигов принимал Кремень. Хозяева решили судьбу поединка еще в первом тайме. Сначала Фальковский из центра поля вывел Вивдича на ворота черниговцев, тот пробил в дальний угол мимо голкипера, а Савицкий опередил защитника и в падении засунул мяч в сетку. А уже в добавленное к первому тайма время игроки Кременя перехитрили сами себя: Савицкий со стандарта навесил в штрафную соперника, а Мироненко высоко выпрыгнув пытался выбить мяч на угловой, срезав его в собственные ворота. Победа подняла Кремень на третье место (10 очков), а Чернигов с 5 пунктами пятый.

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