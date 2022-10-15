Представник другого за силою дивізіону вимушено евакуював своїх співробітників, гравців та тренерів команд.

У зв'язку зі складною ситуацією в Запоріжжі та неможливістю проводити матчі в рідному місті керівництво МФК Металург ухвалило рішення про переїзд до іншого міста, повідомляє офіційний сайт команди.

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За інформацією FootBoom, новою локацією першої та другої команд стане Київ. Днями обидва колективи відновлять тренувальний процес, проте найближчий тур – як у Першій, так і у Другій лігах – пропустять.

Поки невідомо, на яких саме аренах гратимуть запоріжці. Наразі у столиці існує заборона на проведення футбольних матчів – можливо, керівництву МФК Металург доведеться шукати стадіони в області.

До слова, частково запоріжцям допоміг Шахтар – донеччани розмістили на своїй базі молодих футболістів академії МФК Металург.

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