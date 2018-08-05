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Международный кубок чемпионов: Реал с Луниным переиграл Ювентус, Милан на последних секундах одолел Барселону

08:40 405 Читати українською
Международный кубок чемпионов: Реал с Луниным переиграл Ювентус, Милан на последних секундах одолел Барселону
Гарет Бейл / соцсети

В матче Международного кубка чемпионов мадридский Реал уверенно разобрался с Ювентусом, тогда как Барселона не смогла одолеть Милан.

Реал после проигрыша Манчестер Юнайтед встречался с туринским Ювентусом, в который перебрался Криштиану Роналду. Сам португалец участия в матче не принимал.

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После автогола Карвахаля "бланкос" сумели совершить камбэк и одержать победу со счетом 3:1. Сначала Гарет Бейл забил невероятный гол, а во втором тайме дубль оформил Марко Асенсио. Украинец Андрей Лунин вышел на замену на 64-й минуте встречи.

Во втором матче Барселона противостояла Милану. "Россонери" забили на последних секундах встречи. Героем стал Андре Силва.

Международный кубок чемпионов

Реал – Ювентус – 3:1

Голы: Бейл, 39, Асенсио, 47, 56 – Карвахаль, 12 (автогол)

Милан – Барселона – 1:0

Гол: Силва, 90+3

Товарищеские матчи

Реал Мадрид - Ювентус: Воскресенье 05 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
3 : 1
Ювентус
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