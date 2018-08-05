Міжнародний кубок чемпіонів: Реал з Луніним переграв Ювентус, Мілан на останніх секундах здолав Барселону

У матчі Міжнародного кубка чемпіонів мадридський Реал впевнено розібрався з Ювентусом, тоді як Барселона не змогла подужати Мілан.

Реал після програшу Манчестер Юнайтед зустрічався з туринським Ювентусом, до якого перебрався Кріштіану Роналду. Сам португалець участі в матчі не брав.

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Після автоголу Карвахаля "бланкос" зуміли здійснити камбек та здобути перемогу з рахунком 3:1. Спочатку Гарет Бейл забив неймовірний гол, а у другому таймі дубль оформив Марко Асенсіо. Українець Андрій Лунін вийшов на заміну на 64-й хвилині зустрічі та зберіг свої ворота "сухими".

У другому матчі Барселона протистояла Мілану. "Россонері" забили на останніх секундах зустрічі. Героєм став Андре Сілва.

Міжнародний кубок чемпіонів

Реал – Ювентус – 3:1

Голи: Бейл, 39, Асенсіо, 47, 56 – Карвахаль, 12 (автогол)

Мілан – Барселона – 1:0

Гол: Сілва, 90+3