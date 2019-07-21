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Международный кубок чемпионов: Бенфика разгромила Чивас

01:01 14 Читати українською
Международный кубок чемпионов: Бенфика разгромила Чивас
Бенфика – Чивас: обзор и счет матча Международного Кубка чемпионов

Бенфика уверенно обыграла Чивас в поединке Международного кубка чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

 

Международный кубок чемпионов

Бенфика – Чивас – 3:0

Голы: Де Томас, 4, Силва, 70, Сеферович, 73

В поединке, который проходил в городе Санта-Клара (Калифорния) лиссабонская Бенфика взяла верх над Чивасом из Гвадалахары.

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Счет уже на 4-й минуте открыл новичок "орлов" Рауль Де Томас, который ударом в пустые ворота замкнул прострел Кайо. Во втором тайме Силва и Сеферович с интервалом в 4 минуты забили еще по мячу и принесли Бенфике уверенную победу. Голы вышли довольно похожими – оба реализовали выход один на один с голкипером.

Это поражение стало для Чиваса уже вторым на турнире – в предыдущем поединке мексиканцы уступили Фиорентине. У Бенфики 3 очка после одного сыгранного матча.

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