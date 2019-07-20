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Ньюкасл – Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе впервые после травмы

11:09 142 Читати українською
Ньюкасл – Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе впервые после травмы
Ньюкасл – Вест Хэм 20 июля 2019: онлайн-трансляция матча

Ньюкасл и Вест Хэм встречаются в матче за третье место Азия Трофи 2019. Андрей Ярмоленко выйшел в стартовом составе впервые за 9 месяцев. Онлайн-трансляцию матча читайте на "Футбол 24".

 

В полуфинале турнира Трофей Азия Премьер-лига Ярмоленко с Вест Хэмом уступил Зинченко с Манчестер Сити. Ньюкасл также с разгромным счетом сложил оружие в матче против Вулверхэмптона. За всю историю "сороки" выиграли на 12 личных встреч больше, чем "молоты". В то же время в АПЛ 2018/19 команда Пеллегрини без травмированного украинца выиграла обе дуэли с общим счетом 5:0. Матч Ньюкасл – Вест Хэм проходит на стадионе Хонкоу вместимостью в 33 тысячи зрителей. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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Вест Хэм на первый тайм выходит в таком составе: Фабиански – Сабалета (к), Рид, Огбонна, Кресуэлл – Райс, Каллен – Ярмоленко, Лансини, Андерсон – Чичарито

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