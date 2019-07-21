Міжнародний кубок чемпіонів: Бенфіка розгромила Чівас

Бенфіка впевнено обіграла Чівас у поєдинку Міжнародного кубка чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Міжнародний кубок чемпіонів

Бенфіка – Чівас – 3:0

Голи: Де Томас, 4, Сілва, 70, Сеферовіч, 73

У поєдинку, що проходив у місті Санта-Клара (Каліфорнія), лісабонська Бенфіка взяла гору над Чівасом з Гвадалахари.

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Рахунок вже на 4-й хвилині відкрив новачок "орлів" Рауль Де Томас, який ударом у порожні ворота замкнув простріл Кайо. У другому таймі Сілва та Сеферовіч з інтервалом у 4 хвилини забили ще по м'ячу та принесли Бенфіці впевнену перемогу. Голи вийшли доволі схожими – обидва реалізували вихід віч-на-віч з голкіпером.

Ця поразка стала для Чіваса вже другою на турнірі – у попередньому поєдинку мексиканці поступились Фіорентині. У Бенфіки 3 очки після одного зіграного матчу.

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