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Сьогодні всі українці подібні до бджіл, які невпинно працюють на благо свого вулика. Ми всі єдині у прагненні перемоги. Ми всі єдині у прагненні помсти за полеглих Героїв і закатованих мирних жителів. І поки ми оплакуємо страшні звірства, скоєні рашистами в українських містах, родичі орків оплакують мікрохвильовки і золото, яке до них так і не доїхало. Це вкотре підтверджує, що між нашими народами завжди була прірва довжиною в століття.

Ми обов’язково переможемо, бо кожен з нас вкладає в цю перемогу душу, сили і життя", – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, українці вже 41-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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