"Несколько слов о том, что происходит в наших лигах в последних турах. Удивительная борьба за чемпионство в УПЛ и первый серьезный скандал в Первой лиге с участием Карпат дают много пищи для размышлений. Начнем с событий в Первой лиге. Громкий переполох случился в Киеве после вчерашней игре Оболони и Карпат, которые претендуют на повышение в классе. Итог – Карпаты победили лидера Первой лиги, забив победный гол на 101 минуте матча...

"Карпаты приехали со своими судьями": президент Оболони разнес арбитраж матча после гола на 90+11

Ключевые моменты. 57 минута: гол Карпат из офсайда. Кожанов не просто находился там, куда вбегал Хобленко, но и сделал движение головой навстречу мячу, пытаясь ввести в заблуждение защитников и вратаря. Посмотрите ракурс из-за ворот. 65 минута: удаление Тараса Мороза, полузащитника хозяев, под большим сомнением. Игрок Оболони не наступил на ногу игрока Карпат. Это хорошо видно на всех повторах.

Финальный аккорд всего этого балагана – 11 сыгранных минут вместо 7 в добавленном отрезке к основному времени матча. Хорошо, что Карпаты забили на 11 минуте, а то наверняка играли бы еще минут 20! Суть в чем: Карпаты с помощью арбитров и УАФ нанесли удар не столько Оболони, сколько в спину своим главным конкурентам за повышение в классе – Металлургу и Эпицентру. Все указывает на то, что арбитры открыто, без лишних тонких манер, грубо начали тянуть Карпаты в УПЛ.

А что происходит в самой УПЛ? Все то же самое. Те же технологии устранения конкурентов, но не в прямом столкновении. Прошлый тур: СК Днепр-1 играет с Рухом, арбитр добавил 7 минут, чтобы Днепр все-таки забил победный гол (правда, похоже на пример с Карпатами выше).

В этом туре в игре Ингулец – СК Днепр-1 арбитр несомненно ставит "левый" пенальти в пользу Днепра. О чем это говорит? Днепр тянут в чемпионы любыми способами. Кстати, в следующем туре Днепр играет с Металлистом. Как вы думаете, кто победит? Риторический вопрос известному борцу за справедливость и честный футбол Игорю Цыганыку, ранее никогда не забывавшему уколоть об отношениях Шахтера и Мариуполя.

Вывод один. Борьба за чемпионство в УПЛ и повышение в классе в Первой лиге выходит на финишную прямую. Похоже, кто-то в федерации руками арбитров продолжает решать личные вопросы в пользу одних на средства других. Как в той известной фразе: казнить нельзя помиловать. Где ставить запятую, решают арбитры и их покровители", – написал Метревели в Facebook.

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