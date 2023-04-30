"Кілька слів про те, що відбувається в наших лігах в останніх турах. Дивна боротьба за чемпіонство в УПЛ і перший серйозний скандал у Першій лізі за участю Карпат дають багато поживи для роздумів. Почнемо з подій у Першій лізі. Гучний переполох трапився в Києві після вчорашньої гри Оболоні та Карпат, які претендують на підвищення в класі. Підсумок – Карпати перемогли лідера Першої ліги, забивши переможний гол на 101 хвилині матчу...

"Карпати приїхали зі своїми суддями": президент Оболоні розніс арбітраж матчу після гола на 90+11

Ключові моменти. 57 хвилина: гол Карпат з офсайда. Кожанов не просто перебував там, куди вбігав Хобленко, а й зробив рух головою назустріч м'ячу, намагаючись ввести в оману захисників і воротаря. Подивіться ракурс з-за воріт. 65 хвилина: вилучення Тараса Мороза, півзахисника господарів, під великим сумнівом. Гравець Оболоні не наступив на ногу гравця Карпат. Це добре видно на всіх повторах.

Фінальний акорд усього цього балагану – 11 зіграних хвилин замість 7 у доданому відрізку до основного часу матчу. Добре, що Карпати забили на 11 хвилині, а то, напевно, грали б ще хвилин 20! Суть у чому: Карпати за допомогою арбітрів і УАФ завдали удару не стільки Оболоні, скільки в спину своїм головним конкурентам за підвищення в класі – Металургу та Епіцентру. Усе вказує на те, що арбітри відкрито, без зайвих тонких манер, грубо почали тягнути Карпати в УПЛ.

А що коїться в самій УПЛ? Усе те ж саме. Ті ж самі технології усунення конкурентів, але не в прямому зіткненні. Минулий тур: СК Дніпро-1 грає з Рухом, арбітр додав 7 хвилин, щоб Дніпро все-таки забив переможний гол (щоправда, схоже на приклад із Карпатами вище).

У цьому турі в грі Інгулець – СК Дніпро-1 арбітр без сумнівів ставить "лівий" пенальті на користь Дніпра. Про що це говорить? Дніпро тягнуть у чемпіони будь-якими способами. До речі, в наступному турі Дніпро грає з Металістом. Як ви думаєте, хто переможе? Риторичне запитання відомому борцю за справедливість і чесний футбол Ігорю Циганику, який раніше ніколи не забував вколоти про стосунки Шахтаря і Маріуполя.

Висновок один. Боротьба за чемпіонство в УПЛ і за підвищення в класі в Першій лізі виходить на фінішну пряму. Схоже, хтось у федерації руками арбітрів продовжує розв'язувати особисті питання на користь одних коштом інших. Як у тій відомій фразі: стратити не можна помилувати. Де ставити кому, вирішують арбітри та їхні покровителі", – написав Метревелі у Facebook.

СК Дніпро-1 дотиснув Інгулець завдяки скандальному пенальті – шедевр у стилі зіркового бразильця, шалені цифри Довбика